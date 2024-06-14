Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya ziyaretini böyle duyurdular: Türkiye koltuğunun altında gemiyle ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü. Görüşmenin ardından Türkiye ile İspanya arasında 11 anlaşma imzalandı. İkili anlaşmaların ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan ile Sanchez'in basın toplantısındaki açıklamaları dünya basınında geniş bir yankı buldu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE SANCHEZ GÖRÜŞMESİ DÜNYA BASININDA

İkilinin temaslarını yakın takibe alan ABD merkezli AP haber ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze mesajlarına dikkat çekti.

AP devamında İspanya'nın Gazze'deki barış çabalarına verdiği desteğin bir göstergesi olarak geçen hafta Birleşmiş Milletler mahkemesinden Güney Afrika'nın İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan davasına katılmak için izin istediği öne çıkarıldı. Haberde ayrıca iki ülkenin arasındaki ticaretin 27 milyar dolara çıkartılacağı işaret edildi.



"GEMİ ÜRETİMİ KONUSUNDA ORTAK ÇALIŞACAKLAR"

İspanya'nın Ukrayna'ya göndermeyi planladığı Patriot füzelerini manşete taşıyan Euronews, füzelerin Kiev'e gönderilmeyeceğini okuyucularına aktarıldı. Euronews aynı haberinde iki ülkenin gemi üretimi konusunda ortak çalışacağını belirtti. Ayrıca haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya'nın Gazze tutumu nedeniyle Pedro Sanchez'i alkışladığı söylendi.

"TÜRKİYE, KOLTUĞUNUN ALTINDAKİ UÇAK GEMİSİYLE İSPANYA'DAN AYRILDI"

ABD merkezli HuffPost da Türkiye ve İspanya'nın ortak gemi çalışmasına odakladı. HuffPost haberinde, Türkiye ve İspanya'nın ekonomik, siyasi ve ticaret anlaşmalarını önümüzdeki yıllarda daha da artacağını yazdı. ABD merkezli medya kuruluşu HuffPost, ayrıca İspanyol medyasından El Economista'ya dayandırdığı haberinde İspanya'daki Cádiz tersanesinde amfibi gemi üretimi yapılacağı ve teknoloji transferinin gerçekleşeceğini okuyularına aktarı. Gazete, söz konusu haberine ise "Türkiye, koltuğunun altındaki uçak gemisiyle İspanya'dan ayrıldı" başlığıyla manşet attı.