Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu resti dünya basınında: Orta Doğu'nun kilit ismi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması dolayısıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesine katıldı.

Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde bir araya gelen Türkiye, ABD, Mısır ve Katar, Gazze için düzenlenen Barış Zirvesi'nde "Niyet Belgesi" imzaladı.

Öte yandan zirve öncesinde Erdoğan'ın uyarısının ardından soykırım suçlusu Netanyahu'nun zirveye katılımı iptal edildi.

Dünya basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu restini manşetlere taşıdı.

GUARDIAN: ERDOĞAN'IN UYARISI SONRASI NETANYAHU DAVETİ İPTAL EDİLDİ

İngiliz Guardian gazetesi, Erdoğan'ın restini ön plana çıkardığı haberinde şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zirveye katılacağının açıklanmasının ardından havada güç mücadelesi başladı. Trump'ın Netanyahu'yu Gazze zirvesine davet etme planı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Netanyahu gelirse uçağımı Şarm El-Şeyh'e indirmem' uyarısı sonrası iptal edildi."

Gazete ayrıca, Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'deki eylemlerini defalarca "soykırım" olarak nitelendirdiğini ve Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savaş suçu iddialarıyla tutuklama emri çıkardığını hatırlattı.

AP: TÜRKİYE NETANYAHU'YU ENGELLEMEK İÇİN DİPLOMATİK GİRİŞİM BAŞLATTI

Associated Press (AP), Türkiye'nin Netanyahu'nun zirveye katılmasını önlemek amacıyla "diplomatik bir girişim" başlattığını yazdı. Haberde, "Ankara'nın girişimine diğer bölge ülkeleri de destek verince Netanyahu'nun Mısır'a planlanan ziyareti iptal edildi" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL BASINI: ERDOĞAN'IN UYARISI İŞE YARADI

Israel Hayom gazetesi, Erdoğan'ın Netanyahu zirveye gelirse uçağını geri çevireceği uyarısında bulunduğunu, bu tavrın "Netanyahu'yu geri adım atmaya zorladığını" yazdı.

Times of Israel ise Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi arayarak, Netanyahu'nun zirveye katılması halinde Ankara'ya döneceğini söylediğini aktardı. Haberde, "Birçok Arap lider Netanyahu'nun daveti üzerine zirveyi boykot etme tehdidinde bulundu" denildi.

RHEİNİSCHE POST: ERDOĞAN ÖĞRENİNCE UÇAK HAVADA BEKLEDİ

Almanya merkezli Rheinische Post, Erdoğan'ın Netanyahu'nun katılım planını uçuştayken öğrendiğini belirterek, "Erdoğan'ın uçağı bir süre Kızıldeniz üzerinde daire çizdi. Netanyahu'nun toplantıya gelmeyeceği kesinleşince Türk heyeti iniş yaptı" ifadelerini kullandı.

STN: ERDOĞAN ORTA DOĞU'NUN KİLİT İSMİ HALİNE GELDİ

Alman Stuttgarter Nachrichten (StN) gazetesi, zirve sonrası "Erdoğan, Orta Doğu'nun kilit ismi haline geliyor" başlığıyla haber yayımladı. Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, Gazze barış sürecindeki rolüyle bölgenin en etkili aktörlerinden biri haline geliyor. Ankara, Hamas ile iletişim kanalı kurarak Washington'un sahip olmadığı bir avantaja sahip."

Gazete ayrıca, Türkiye'nin Suriye, Libya, Irak ve Lübnan'daki gelişmeler üzerinde de belirleyici bir etkisi olduğunu yazdı.

"SİGARAYI BIRAKTIRMAM LAZIM"

Zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan'ın Meloni'ye esprili bir dille "Sigarayı bırakmanız lazım" demesi, Avrupa basınında geniş yer buldu.

İtalyan Corriere Della Sera, haberi "Erdoğan, Meloni'ye takıldı" başlığıyla verirken, La Repubblica Erdoğan'ın sözlerinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da güldürdüğünü aktardı. Il Giornale ise "Trump'ın gecikmesi liderlerin neşesini bozmadı. Erdoğan ve Meloni arasındaki esprili diyalog zirveye damga vurdu" ifadelerini kullandı.

Politico Europe, haberi "Erdoğan, Meloni'nin sigarayı bırakmasını istiyor; Macron ise bunun ümitsiz vaka olduğu görüşünde" başlığıyla sundu. Haberde, Meloni'nin esprili bir şekilde "Sigarayı bırakırsam birilerini öldürebilirim" yanıtını verdiği aktarıldı.