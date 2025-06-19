Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşete taşıdılar: Savunmada tam bağımsız Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisi alanında son 23 yılda kelimenin tam anlamıyla büyük bir destan yazdıklarına işaret ederek, savunma ihracatında göz kamaştıran bir ivme yakaladıklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hava savunma sistemlerinden savaş gemilerine, tanksavardan torpidoya, seyir füzelerinden elektronik harp sistemlerine, İHA ve SİHA'lardan tank, top, helikoptere kadar geniş bir yelpazede milli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ DÜNYADA GÜNDEM OLDU

İngiltere merkezli Middle East Eye(MEE), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunmada tam bağımsızlık sözlerini okuyucularıyla buluşturdu.

"Erdoğan, İsrail-İran çatışması ortasında tam bağımsız savunma sanayii sözü verdi" başlıklı haberde, Türkiye'nin orta ve uzun menzilli füze üretimini caydırıcı bir düzeye çıkarmayı hedeflediği vurgulandı.

MEE, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefimize ulaşana kadar sabırla, kararlılıkla, azimle, kararlı adımlarla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de İsrail'in bölgedeki planlarına karşı uyarıda bulunduğu ifade edilen haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'ın kendini savunmasını yasal bir hak olarak değerlendirdiğine yer verildi.

Middle East Eye, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından Türkiye'nin olası acil durum senaryolarını değerlendirdiğini yazdı.