İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, G7 zirvesinde toplantı arasında liderlerle yaptığı sohbet sırasında sigarayı bir ay önce bıraktığını açıkladı.

Fransa'nın Evian kentinde gerçekleştirilen G7 zirvesi, dünyanın geleceği için belirleyici nitelikte çok sayıda ciddi görüşmenin yanı sıra toplantı aralarında liderler arasında geçen samimi ve rahat sohbetlere de sahne oldu. Dün toplantı arasında gerçekleştirilen ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın yer aldığı bir sohbette konu İtalya Başbakanı Meloni'nin nikotin bağımlılığına geldi. İtalyan lider, sohbet sırasında "Bu sabah üç kahve içmek zorunda kaldım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu resti dünya basınında: Orta Doğu'nun kilit ismi Bunun üzerine Almanya Başbakanı Merz, Meloni'ye kahvenin yanında sigara içip içmediğini sordu. Meloni ise, "Hayır, bıraktım. Bir ay önce" yanıtını verdi.

Bunun ardından Ursula von der Leyen, Antonio Costa'ya kendisinin de sigara içip içmediğini sordu. AB Konseyi Başkanı Costa ise sigarayı 2005 senesinde bıraktığını söyledi.

TRUMP, MACRON'UN SAATİNİ İSTEDİ

Liderler arasındaki ilginç anlardan biri de dünkü öğle yemeğinin ardından yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saatini masada unutunca bu durum, ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Mark Carney tarafından fark edildi.

Carney, "Saatini burada bırakmış, saati bizde" dedi. Trump'ın ise esprili bir şekilde, "Gitmişse bana verin" ifadelerini kullanması salonda kahkahalara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meloni arasında samimi diyalog

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SİGARA UYARISI DÜNYA BASININA YANSIMIŞTI

Liderler arasında sigara alışkanlığı konusundaki sohbet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl ekim ayında Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde düzenlenen Barış Zirvesi sırasında İtalyan lidere yaptığı sigara uyarısını akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'daki zirvede Meloni ile "Sizi iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım" ifadeleriyle şakalaşmıştı. Sigara konusundaki hassasiyeti bilinen Erdoğan'ın samimi uyarısı, uluslararası basında geniş bir şekilde yer almıştı.

İtalyan basını geniş yer verdi