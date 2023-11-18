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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası Scholz'dan dikkat çeken görüşme

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek Gazze'deki insani durumun acilen iyileştirilmesi gerektiği mesajını verdi.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 21:38 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası Scholz'dan dikkat çeken görüşme
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Almanya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede İsrail'deki, işgal altındaki topraklardaki ve bölgedeki durumun yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki insani durumun da ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre Scholz, Almanya'nın İsrail halkıyla tam dayanışma içinde ve İsrail'in yanında olduğunu vurguladı.

Gazze Şeridi'ndeki insani durumun acilen iyileştirilmesi gereğine vurgu yapan Scholz, Gazzelilere yardımların ulaştırılmasında insani ateşkeslerin önemli katkı sunabileceğini ifade etti.

Scholz ayrıca çatışmanın bölgesel olarak yayılmasını önlemek amacıyla sürdürdüğü diplomatik temaslar hakkında Netenyahu'yu bilgilendirdi.

Netanyahu'nun da görüşmede "Gazze'de sivilleri koruma çabalarını" anlattığı ve bu kapsamda Hamas'ı suçladığı aktarıldı.

Scholz ve Netenyahu'nun çocuklar, yaşlılar, hastalar ve kadınlar başta olmak üzere esirlerin mümlün olan en kısa sürede serbest bırakılmasına dönük çabaları da ele aldıkları belirtildi.

Dün Berlin ziyaretinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Şansölye Olaf Scholz'la görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Scholz'la ortak basın toplantısında "Tevrat'ta bunların hiçbirisi yoktur. Yapamazsın. İnsan hakları beyannamesinde yapamazsın. Ama burada görüldüğü gibi bu çocuklar nasıl vuruluyor? Hastanelerde bunlar nasıl öldürülüyor? Bunlar karşısında biz elimiz, kolumuz bağlı mı duracağız? Buna karşı hiç sesimizi çıkarmayacak mıyız? Eğer burada elimiz, kolumuz, dilimiz bağlı kalırsak bunun tarihe hesabını veremeyiz. Onun için bir borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar, rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik." demişti.

İnsani ateşkese Türkiye'nin, Almanya'nın ne kadar katkıda bulunabileceğinin ve bu adımların nasıl atılacağının önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Buna var mıyız, yok muyuz? Bir hafta sonra Sayın Steinmeier, İsrail'e gidiyor. Kendisinden ricada bulundum. Dedim, siz bir taraftan tutun, bize düşen görev neyse biz de diğer taraftan tutalım. Önemli olan bu insani ateşkesi birlikte sağlayalım. Bu adımı eğer atar, böyle bir insani ateşkesi birlikte Almanya-Türkiye, diğer, sağlayabilirsek, bu ateş çemberinden bölgeyi kurtarma imkanı yakalarız. Rehinelerin takası deniliyor. Eyvallah, biz buna da varız. Fakat rehine dediğiniz zaman, rehine sayısı itibarıyla İsrail'deki rehinelerin sayısı nedir? Öbür tarafta, Hamas'ın veya Filistin'in elindeki rehinelerin sayısı nedir? Buna da baktığımız zaman katbekat fazlasıyla İsrail'in elinde rehine var. Yılların rehineleri, tutsakları İsrail'in elinde. Bunu da görmemiz lazım. Bunu görmezsek bu da haksızlık olur. Biz bütün bunlara varız."

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