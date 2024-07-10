Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme öncesi Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

NATO üyesi 32 ülkenin liderleri, ABD'nin başkenti Washington'da bir araya geldi. 3 gün sürecek zirve ittifakın 75. yıl dönümünün kutlandığı törenle başladı. Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı. Washington temasları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi beklenen Erdoğan ilk olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü temasları kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya gelmesi bekleniyor.

MİÇOTAKİS: 16 AYDIR SAKİNİZ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'nin eski Atina büyükelçisi ve Corus International CEO'su Daniel Speckhardt ile yaptığı görüşmede, Yunan-Türk ilişkilerine değindi.

"Türkiye ile üç yıl zor günler geçirdik. Son bir buçuk yılda işler önemli ölçüde gelişti ve bunu kabul etmemiz gerekiyor." diyen Miçotakis iki ülke arasında atılan adımların olumlu olduğunu vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: Her ne kadar Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin bazı temel Türk pozisyonları radikal bir şekilde değişmemiş olsa da 16 aydır sakiniz. Göç alanında yaptığımız çalışmalar, Türk vatandaşlarına yapılan vize kolaylığı gibi hamleler olumlu adımlardır. NATO içinde önemli zorluklarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde bunlar ibreyi olumlu yönde hareket ettiren şeyler.