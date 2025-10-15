İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2025 Çarşamba / 23 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,844
  • EURO
    48,6722
  • ALTIN
    5645.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cumhurbaşkanı Osmani'den AB'ye yaptırım çıkışı! ''Haksız tedbirler kaldırılsın''
Dünya

Cumhurbaşkanı Osmani'den AB'ye yaptırım çıkışı! ''Haksız tedbirler kaldırılsın''

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Avrupa Birliği'nden (AB) ülkesine uyguladığı cezai tedbirlerin kaldırılmasını istedi.

AA15 Ekim 2025 Çarşamba 17:04 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Osmani'den AB'ye yaptırım çıkışı! ''Haksız tedbirler kaldırılsın''
ABONE OL

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmani, başkent Priştine'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

Görüşmede, Kosova'ya AB üyeliği için aday ülke statüsünün verilmesinin önemine dikkati çeken Osmani, AB'deki mevcut tıkanıklığın aşılması için yollar bulunması gerektiğini söyledi.

Osmani, Kosova'ya AB tarafından uygulanan haksız tedbirlerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Kosova'daki sağlık sektörünün desteklenmesi için AB ile işbirliğinin artırılması gerektiğine işaret eden Osmani, bunun ülkenin gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Osmani ayrıca Sırbistan'ın Kosova'daki seçim süreçlerine yönelik sürekli ve yasa dışı müdahalelerinin uluslararası hukuka aykırı ve istikrarsızlaştırıcı eylemler olduğunu belirterek, bununla ilgili endişesini dile getirdi.

Von der Leyen de Kosova ziyaretiyle ilgili Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Batı Balkanlar'daki 6 ülkenin AB'ye katıldığı bir geleceğe olan bağlılıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

Bunun gerçekleşmesi için Kosova'nın güçlü kurumlar inşa etmeyi sürdürmesi gerektiğine dikkati çeken Von der Leyen, ülke içindeki gerginliklerin azaltması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Von der Leyen Kosova ziyareti kapsamında Başbakan Albin Kurti ile de görüştü.

AB, Kosova'ya ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimleri düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle 2023'te birtakım cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Tedbirler, özellikle Kosova'nın bazı alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engelliyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, mayıs ayında Kosova'ya yönelik 2023'ten beri uyguladıkları cezai tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya başladıklarını duyurmuştu.

Kosova, AB'ye üyelik başvurusunu 15 Aralık 2022'de teslim etmişti.

  • kosova
  • Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.