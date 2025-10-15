Cumhurbaşkanı Osmani'den AB'ye yaptırım çıkışı! ''Haksız tedbirler kaldırılsın''

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmani, başkent Priştine'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

Görüşmede, Kosova'ya AB üyeliği için aday ülke statüsünün verilmesinin önemine dikkati çeken Osmani, AB'deki mevcut tıkanıklığın aşılması için yollar bulunması gerektiğini söyledi.

Osmani, Kosova'ya AB tarafından uygulanan haksız tedbirlerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Kosova'daki sağlık sektörünün desteklenmesi için AB ile işbirliğinin artırılması gerektiğine işaret eden Osmani, bunun ülkenin gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Osmani ayrıca Sırbistan'ın Kosova'daki seçim süreçlerine yönelik sürekli ve yasa dışı müdahalelerinin uluslararası hukuka aykırı ve istikrarsızlaştırıcı eylemler olduğunu belirterek, bununla ilgili endişesini dile getirdi.

Von der Leyen de Kosova ziyaretiyle ilgili Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Batı Balkanlar'daki 6 ülkenin AB'ye katıldığı bir geleceğe olan bağlılıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

Bunun gerçekleşmesi için Kosova'nın güçlü kurumlar inşa etmeyi sürdürmesi gerektiğine dikkati çeken Von der Leyen, ülke içindeki gerginliklerin azaltması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Von der Leyen Kosova ziyareti kapsamında Başbakan Albin Kurti ile de görüştü.

AB, Kosova'ya ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimleri düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle 2023'te birtakım cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Tedbirler, özellikle Kosova'nın bazı alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engelliyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, mayıs ayında Kosova'ya yönelik 2023'ten beri uyguladıkları cezai tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya başladıklarını duyurmuştu.

Kosova, AB'ye üyelik başvurusunu 15 Aralık 2022'de teslim etmişti.