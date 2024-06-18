Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze çağrısı: Sesinizi yükseltin

İsrail'in Gazze'de Filistinli sivillerin yaşadığı bir binaya düzenlediği saldırının görüntülerini X sosyal platformundan paylaşan Petro, İsrail halkına seslendi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Bugün, dünya barışının ve yaşam hakkının savunulmasında, İsrail halkı ön saflarda yer almalıdır. Sizden rica ediyorum, çocuk soykırımının durdurulması için ne yapmanız gerekiyorsa yapın." ifadelerini kullandı.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.