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Dünya

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan iş adamlarından özür diledi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede yaşanan enerji sorunu nedeniyle iş adamlarından özür diledi.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 15:49 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan iş adamlarından özür diledi
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İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran'da "Ekonomi aktörleri, girişimciler ve sanayiciler" adlı konferansta iş adamlarına hitap etti.

Pezeşkiyan, "Öncelikle sizden, bir süre elektrik ve doğal gazı kestiğimiz için özür diliyoruz. Bu tür sorunların bir daha yaşanmaması için çaba gösteriyoruz." dedi.

Yerli ve yabancı yatırımcılarla rüzgar ve güneş enerjisini kullanarak ülkedeki enerji sorununu çözmeyi planladıklarını söyleyen Pezeşkiyan, sanayi tesislerinin de güneş panelleri kurarak ihtiyaç duydukları elektriği sağlayabileceklerini belirtti.

Pezeşkiyan, "Sanayicilerden bir ricam var. Ülkemizde enerji doğru şekilde tüketilmiyor. Elektrik, doğal gaz ve benzin tüketimi gerçek ihtiyaçtan daha fazla. Siz üreticiler bu konuda büyük katkı sağlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle ciddi enerji krizlerinden birini yaşıyor.

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda. Özellikle soğuk havalarda enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla birlikte kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

  • İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
  • Mesud Pezeşkiyan
  • İran

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