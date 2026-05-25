  • Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kararı onayladı! İran'da yasak resmen sona erdi
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kararı onayladı! İran'da yasak resmen sona erdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın internetin uluslararası erişime açılması yönündeki kararı onayladığı bildirildi.

AA25 Mayıs 2026 Pazartesi 21:26
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı konuyla ilgili habere yer verdi.

Buna göre Pezeşkiyan, Cumburbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif başkanlığında toplanan "Sanal Alanı Düzenleme Kurulu'nda" kabul edilen, "Uluslararası internet bağlantısının sağlanması" yönündeki kararı onaylayarak, uygulanmak üzere İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanlığına gönderdi.

- İRAN'DA İNTERNET KESİNTİSİ

İran'da uluslararası internet erişimi, 28 Aralık 2025 tarihinde ekonomik sorunların tetiklediği ve rejim karşıtı gösterilere dönen sokak olaylarının başlamasıyla bir aydan fazla süre kesilmişti.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Settar Haşimi, 26 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, söz konusu kesintinin ülke ekonomisine günlük zararının 34 milyon 500 bin dolar civarında olduğunu söylemişti.

ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana da İran'da 60 günden fazladır uluslararası internet erişimi bulunmuyor.

İnternet erişiminde sınırlamaların yaşandığı İran'da, yönetim, uluslararası internet erişiminin belli oranda sağlandığı Beyaz SIM Kart uygulamasını, yabancı misyon çalışanları, diplomatlar, siyasiler, bazı gazeteciler, tanınmış ünlü şahıslar ve sanatçılara açarken, bu uygulamanın yüksek para karşılığı üçüncü şahıslara aktarıldığı iddiaları gündeme geliyor.

Ülkedeki sıradan internet bağlantısı, ancak şifre kırıcı VPN uygulamalarının kullanılmasıyla mümkün oluyor.

