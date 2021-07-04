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Dünya

Cumhurbaşkanı Sall: ABD'nin hayvanat bahçelerinde aşılamaya başlamasını hayretle karşıladım

ABD'nin hayvanat bahçelerinde aşılamaya başlamasını hayretle karşıladığını ifade eden Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, gelişmekte olan ülkelerin henüz aşılamada yüzde 1'e dahi ulaşamadığını söyledi.

AA4 Temmuz 2021 Pazar 23:07 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 23:10
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Cumhurbaşkanı Sall, Fransa'nın Aix-en-Provance bölgesinde düzenlenen ekonomi temalı toplantıya video konferans yoluyla bağlandı.

Kovid-19 salgınının gidişatına ilişkin uyarılarda bulunan Sall, Afrika kıtasının son haftalarda 3'üncü dalga riskiyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Sall, kıtanın hala aşılama konusunda ciddi sıkıntılarla karşılaştığına vurgu yaparak, 3'üncü dalganın kıtada büyük zorluklar yaratabileceğini dile getirdi.

Aşılama konusundaki adaletsizliğe de dikkati çeken Cumhurbaşkanı Sall, "Çoğu gelişmekte olan ülkede aşılama henüz yüzde 1'e dahi ulaşamamışken ABD'nin hayvanat bahçelerinde aşılamaya başlamasını hayretle karşıladım." dedi.

Senegal'de salgının başından bu yana 43 bin 627 kişi hastalığa yakalandı, bunlardan 41 bin 633'ü sağlığına kavuştu. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1171 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 23 Şubat'ta başlayan aşılama kapmayasında bugüne kadar 546 bin 390 kişiye aşı uygulandı.

Ülkede Astrazeneca ve Sinovac aşıları kullanılıyor.

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