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Dünya

Cumhurbaşkanı Şara'nın çağrısı sonrası İngiltere'den Suriye hamlesi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ülkesine uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısının ardından İngiltere, Suriye Merkez Bankası ve enerji şirketleri dahil 24 kuruluşa yaptırımları kaldırdı.

AA7 Mart 2025 Cuma 08:30 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Şara'nın çağrısı sonrası İngiltere'den Suriye hamlesi
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İngiltere, Suriye Merkez Bankası ve enerji şirketleri olmak üzere 24 kuruluşa yönelik yaptırımları kaldırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yazılı açıklamasında, daha önce Esed rejiminin Suriye halkına yönelik baskıları finanse etmek için kullanılan ve aralarında Suriye Merkez Bankası, Suriye Arap Hava yolları ve enerji şirketlerinin de bulunduğu 24 Suriyeli kuruluşa ilişkin yaptırımların kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu yaklaşım, Suriye'nin öncülüğü ve ev sahipliğinde bir siyasi geçiş sürecine destek dahil olmak üzere, Suriye halkının ülkelerini ve ekonomilerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olma kararlılığımızın altını çiziyor. Suriye'de geçici (hükümet) otoritelerini eylemleriyle değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Esed rejimi üyeleri ve yasa dışı captagon ticaretine karışanlara yönelik yaptırımların yürürlükte kalacağı kaydedildi.

SURİYE CUMHURBAŞKANI AHMED ŞARA'DAN ÇAĞRI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, tüm ülkelere Suriye'nin yeniden inşası ve ekonomik ilerleme sağlayabilmek amacıyla Beşşar Esad rejimi döneminde uygulanan yaptırımların kaldırılması için çağrı yapmıştı.

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