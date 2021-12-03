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Dünya

Cumhurbaşkanı Steinmeier bizzat takdim etti! Almanya'da 3 Türk'e liyakat nişanı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, yaptıkları başarılı çalışmalar nedeniyle Prof. Dr. Yasemin Karakaş, Derviş Hızarcı ve Turgay Tahtabaş'a liyakat nişanı verdi.

AA3 Aralık 2021 Cuma 23:56 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 23:56
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Steinmeier, Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törende Karakaş, Hızarcı ve Tahtabaş'a nişanlarını takdim etti.

Toplam 15 kişiye göçmenlerin uyum çalışmaları, kadın hakları, dinler arası diyalog ve eğitim fırsatları oluşturma alanlarındaki katkıları nedeniyle liyakat nişanı verildiğini belirten Steinmeier, özellikle salgın döneminde yaptıkları çalışmalar nedeniyle bu kişileri "çevresine ışık saçan bir fenere" benzetti.

60 yıl önce gelen misafir işçilerin ve çocuklarının Almanya'yı değiştirdiğini ve onlarsız bir Almanya'nın artık hayal bile edilemeyeceğini vurgulayan Steinmeier ancak toplumun bazı kesimlerinin hala bu gerçeği görmezden gelmesini eleştirdi.

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