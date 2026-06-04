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Dünya

Cumhurbaşkanı Stubb'dan dikkat çeken çıkış: Türkiye'yi ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, 27 üyeli Avrupa Birliği'nin (AB) daha büyük yapıda olması, Kanada dahil üye sayısını 40'a çıkarmak için çaba göstermesi gerektiğini belirtti. Stubb, 'Türkiye'yi de ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerektiğini anlamamız önemli.' diye konuştu.

AA4 Haziran 2026 Perşembe 15:01 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Stubb'dan dikkat çeken çıkış: Türkiye'yi ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor
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Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen konferansta konuşan Stubb, AB'nin daha büyük düşünmesi gerektiğini savundu.

AB'nin genişlemesini "Avrupa'nın en iyi politikası" şeklinde nitelendiren Stubb, "AB, üye sayısını 40 ülkeye çıkarmak için çaba göstermeli ve İngiltere, Kanada, Türkiye, Norveç ve İzlanda'yı potansiyel üye adayları olarak göstermelidir." dedi.

Stubb, Karadağ ile Arnavutluk'un "öne çıkan aday ülkeler" olarak gösterildiğine dikkati çekerek, 2020'de AB'den ayrılan İngiltere'nin Birliğe tekrar dahil edilmesinin de önemli olduğunu vurguladı.

Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın da AB üyelik süreçlerinde ilerleme kaydettiklerine işaret eden Stubb, "Türkiye'yi de ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerektiğini anlamamız önemli." diye konuştu.

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