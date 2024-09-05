Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın geleceği vizyonunu yıllık konuşmada özetliyor

Konuşmasında Devlet Başkanı, 6 Ekim'de nükleer santralinin inşa edilmesine yönelik ülke çapındaki referandum konusunu dile getirildi. "Yaklaşan referandum, geniş bir ulusal diyaloğun bir başka tezahürü ve "duyan devlet" kavramının uygulanmasının gerçek bir örneği olacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı, "Bu tür adımlar atarak yeni bir sosyo-siyasi kültür oluşturuyoruz ve kilit devlet kararları almak için yeni standartlar oluşturuyoruz" diye konuştu.

Ayrıca, son parlamento oturumunda 102 yasanın kabulü de dahil olmak üzere son yasama başarılarının altını çizdi. Geçtiğimiz yasama yılında insan kaçakçılığı ve çocuk koruma ile ilgili mücadele alanlarda dahil olmak üzere Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddete karşı cezaları güçlendirmek için yeni yasalar kabul edildi.

Cumhurbaşkanı, özellikle vergi reformları ve yatırım ortamının iyileştirilmesi yoluyla para ve maliye politikaları arasındaki dengesizlikleri ele alma gereğini vurguladı. "Bankalar hakkında ekonomik faaliyeti teşvik etme ve fintech sektörünün daha dinamik gelişimini teşvik etme acil görevlerini yerine getiren yeni bir yasaya ihtiyacımız var" dedi. Cumhurbaşkanı Tokayev, yolsuzluk risklerini azaltmak ve şeffaflığı sağlamak için istikrarlı, iş dostu bir vergi politikası geliştirmenin önemini vurgulayarak, "vergi süreçlerinin elektronik formata geçişini hızlandırmak önemli" Hükümetin orta ölçekli işletmelerin ekonomideki payını 2029 yılına kadar mevcut % 7'den% 15'e çıkartılması gerektiğini de ekledi.

Devlet Başkanı Tokayev, petrokimya endüstrisi ve gaz işletmeciliğindeki büyük projelere odaklanarak Kazakistan'ın sanayi potansiyelinin daima geliştirilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Özellikle enerji ve ulaştırma sektörlerinde altyapı gelişimi kilit bir öncelik olarak belirlenmiştir. "Kazakistan'ın Avrasya'nın kalbindeki konumu bizim rekabet avantajımız. Ulaştırma altyapısına yaptığımız yatırımlar kesinlikle karşılığını verecektir" dedi. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Tokayev, enerji ve hizmet sektörlerinin modernleştirilmesinin, otoyolların durumunun iyileştirilmesinin ve hava merkezlerinin geliştirilmesinin öneminin altını çizdi.

Dijitalleşme, yapay zekayı e-gov platformuna entegre etmeyi ve gelecek yıl Astana'da Ulusal bir Yapay Zeka Merkezi diğer önemli konu olduğunu belirtti.

"Kazakistan, yapay zekanın yaygın olarak kullanıldığı ve dijital teknolojilerin geliştiği bir ülke haline gelmeli" dedi. Bununla ilgili olarak Hazar Denizi'ndeki fiber optik hattın 2025 yılına kadar tamamlanmasını da vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın hukuk ve düzene bağlılığını yineleyerek, "Temel görevlerimden biri Kazakistan'ı refah ve güvenli olduğu bir yer haline getirmek." Siyasi reformlara odaklanan Kazak lider, derin sosyo-ekonomik dönüşümlerin ve insan haklarının korunması alanındaki kapsamlı önlemlerin adil bir toplum inşa etmeyi amaçladığını belirtti. Bu nedenle reformları ve sistematik çalışmaları bu yönde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Bu kapsamda köy, ilçe ve şehir akımları (yerel yönetim) için doğrudan seçimlere geçişin gelecek yıla kadar tam olarak uygulanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tokayev ayrıca, ülkenin işgücünün güçlendirilmesinin önemini vurguladı, birleşik bir temel devlet sağlık hizmetleri paketinin geliştirilmesi çağrısında bulundu ve ülke çapında bir yeniden ağaçlandırma hareketinin uygulanması da dahil olmak üzere çevresel durumun iyileştirilmesini savundu. "Ormanların yenilenmesi, ekolojik dengenin korunması ve ülkenin sürdürülebilir sosyo-ekonomik ilerlemesi çok önemlidir."

Dış politikada Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın barışçıl ve dengeli bir yaklaşıma olan bağlılığını yineleyerek, "Kazakistan'ın BM Şartı'na tam olarak uygun olarak geniş çok taraflı işbirliğine olan bağlılığını ikna edici bir şekilde gösterdiğini vurguladı."

Konuşmasını tamamlayan Tokayev, halkın refahını gerçekten iyileştirmenin devletin birincil görevi olduğunun altını çizdi. "Devletimizin uzun vadeli gelişimi hakkında net bir vizyonumuz var. Hedeflerimize ulaşmak için birlik, karşılıklı destek ve saygıyı korumalıyız "dedi.