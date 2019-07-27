Tunus’un 92 yaşındaki Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra birçok ülkenin devlet başkanları ve yabancı heyet katıldı. Kartaca Sarayı’nda düzenlenen cenaze töreninde liderler tek tek açıklamalarda bulunarak üzüntülerini dile getirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da hazır bulunduğu törende olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.