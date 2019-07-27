Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, es-Sibsi’nin cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tunus'un hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin Tunus’ta düzenlenen cenaze törenine katıldı.
- İHA
Tunus’un 92 yaşındaki Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra birçok ülkenin devlet başkanları ve yabancı heyet katıldı. Kartaca Sarayı’nda düzenlenen cenaze töreninde liderler tek tek açıklamalarda bulunarak üzüntülerini dile getirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da hazır bulunduğu törende olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.
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