İSTANBUL 28°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2024 Salı / 24 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3055
  • EURO
    34,7345
  • ALTIN
    2333.44
  • BIST100
    9157.54
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cumhurbaşkanı'nın evine baskın! Yolsuzluk suçlaması ülkeyi karıştırdı
Dünya

Cumhurbaşkanı'nın evine baskın! Yolsuzluk suçlaması ülkeyi karıştırdı

Peru'da Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin evine lüks saatlerini mal varlığında beyan etmediği gerekçesiyle hakkında yürütülen ön soruşturma kapsamında baskın gerçekleştirildi. Evinin kapısı koçbaşıyla kırıldı.

Ajanslar31 Mart 2024 Pazar 00:45 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı'nın evine baskın! Yolsuzluk suçlaması ülkeyi karıştırdı
ABONE OL
Peru'da Ulusal Polis, yolsuzluk soruşturması kapsamında Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin evine baskın düzenledi.

Ulusal çıkan habere göre, savcılık eşliğinde Boluarte'nin başkent Lima'daki evine giren polis, beyan edilmediği iddia edilen lüks saatler ile ilgili arama yaptı.

TAM 5 SAATLİK ARAMA

Yaklaşık 5 saat süren aramaya ilişkin yetkililerden şu ana kadar detaylı açıklama yapılmadı.

Mülke giriş izni verilmemesi nedeniyle savcılığın talimatı sonucu güvenlik güçleri evin kapısındaki kilidi kırdı.

Polis baskını sırasında Cumhurbaşkanı Boluarte'nin evde bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

BAŞBAKAN'DAN "SAYGISIZLIK" TEPKİSİ

Öte yandan Başbakan Gustavo Adrianzen, konuyla ilgili açıklamasında, baskına tepki göstererek, "Olanlardan dolayı öfkeliyim, bu gece vuku bulanlar, Cumhurbaşkanı ve onun temsil ettiği makama saygısızlık teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

"Rolexgate" adlı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde bir süredir soruşturma yürüten savcılık, Boluarte'nin yasa dışı zenginleştiği iddialarını araştırıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.