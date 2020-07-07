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Dünya

Cumhurbaşkanlığı kararı imzalandı! Tunus'ta yaşayan 34 Filistinliye vatandaşlık verildi

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı kararı ile 34 Filistinliye vatandaşlık verildi.

AA07 Temmuz 2020 Salı 15:02 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 15:02
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Tunus resmi ajansı TAP'ın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, onlarca yıldır Tunus'ta yaşayan 34'ü Filistinli 135 kişiye vatandaşlık verilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı kararı, Kays Said tarafından imzalandı.

Filistinlilere vatandaşlık verilmesinin, Cumhurbaşkanı'nın Filistin davasını destekleme isteği kapsamında gerçekleştiği, söz konusu kararın, Filistinlilerin ülkelerine dönüş hakkını etkilemediği aktarıldı.

Filistinliler dışında vatandaşlık verilenlerin, Arap ve Afrika ülkelerinden olduğu ifade edildi.

Arap Birliğinin, ülkelerine dönüş hakkını etkilememesi için Filistinlilere vatandaşlık verilmemesi yönünde tavsiye niteliğinde bir kararı bulunuyor.

Ancak Tunus yasaları, kişilere çifte vatandaşlık hakkı tanıyor.

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