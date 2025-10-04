Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmeye çalıştılar! Polis müdahale etti

Gürcistan'da 2024'teki parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerini tanımayan bazı muhalefet partileri, bugün yapılan yerel seçimleri de meşru saymadıklarını ilan ederek Tiflis'te protesto düzenledi.

Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmeye çalışınca polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Aralarında, ülkede tutuklu olarak yargılanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kurucusu olduğu Birleşik Ulusal Hareketi partisinin de bulunduğu bazı muhalefet partilerinin çağrısıyla binlerce kişi Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda toplandı.

Gösterinin organizatörlerinden Gürcü opera sanatçısı Paata Burçuladze, halka hitaben yaptığı konuşmada, bugünden itibaren hükümeti tanımadıklarını ilan etti.

Halkın katılımıyla bir "Milli Konseyi" toplantısı düzenlediklerini belirten Burçuladze, "4 Ekim Milli Konseyi Bildirgesi"ni okudu.

Burçuladze, hükümetin üst düzey yetkililerinin halk tarafından adalete teslim edilmesi gerektiğini ifade etti.

Birleşik Ulusal Hareketi parti temsilcisi Murtaz Zodelava ise konuşmasında göstericilere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı "ele geçirmeleri" çağrısında bulundu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığına doğru ilerleyen göstericiler, binaya izinsiz girmeye çalıştı, bariyerleri yıkan grup, burada konuşlandırılan polisle çatıştı.

Göstericiler polise taş, piroteknik madde ve su şişesi gibi çeşitli eşyalar atmaya başlayınca, binanın önündeki polis özel kuvvetleri biber gazıyla karşılık verdi.

Olay yerine getirilen tazyikli su aracıyla bariyer kuran göstericilere müdahale edildi.

Müdahalenin ardından olay yerinden ayrılan göstericiler yeniden Özgürlük Meydanı'nda toplandı.

Protesto devam ediyor.

GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ: SEÇİMLERDE KAZANDIK

Gürcistan'da bugün yapılan yerel seçimlerinde yerel saat 20.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıkları açılmaya başladı.

Ülkenin önde gelen televizyon kanallarının verdiği sandık çıkış anketlerine göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi seçimlerde en çok oyu aldı.

Partinin merkezinde düzenlenen kutlama programında konuşma yapan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze seçimi kazandıklarını ifade etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada da tüm belediyelerde zafer elde ettikleri bildirildi.