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Dünya

Cumhuriyetçi DeSantis, başkan seçilirse ''İsrail'i hedef alan'' BM kurumlarına fonu keseceğini söyledi

ABD'nin Florida Valisi ve 2024 Başkanlık seçimi adayı Cumhuriyetçi Ron DeSantis, seçimi kazanması halinde, 'İsrail'i hedef alan' Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarına, ABD tarafından yapılan yardımı keseceğini belirtti.

AA18 Temmuz 2023 Salı 13:06 - Güncelleme:
Cumhuriyetçi DeSantis, başkan seçilirse ''İsrail'i hedef alan'' BM kurumlarına fonu keseceğini söyledi
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DeSantis, Virginia'daki "İsrail İçin Birleşmiş Hristiyanlar" (CUFI) zirvesinde yaptığı konuşmada, "Vergilerden elde ettiğimiz gelirleri İsrail'i hedef alan BM kurumlarına aktarmayacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan seçilmesi halinde BM ile ilişkilerin eskisi gibi olmayacağını belirten DeSantis, ayrıca İsrail karşıtı tavırları sebebiyle BM İnsan Hakları Konseyi ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünü (UNESCO) de "reddettiğini" vurguladı.

DesSantis, Batı Şeria'nın "işgal edilmiş bölgeden" ziyade "tartışmalı bölge" olduğunu söyledi.

Kasım 2024 Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi partiden adaylığını ilan eden DeSantis, yapılan anketlerde parti tabanında eski ABD Başkanı Donald Trump'tan sonra gelen ikinci isim olarak öne çıkıyor.

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