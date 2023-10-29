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Dünya

Cumhuriyet'in 100. yılı uzayda kutlandı

Rus kozmonot Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı.

IHA29 Ekim 2023 Pazar 19:06 - Güncelleme:
Cumhuriyet'in 100. yılı uzayda kutlandı
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Daha önce uzaydan Türkiye'nin fotoğrafları çekerek Türkiye'ye olan hayranlığını dile getiren Rus kozmonot Oleg Artemyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı açarak kutladı. Hem Rusça hem de İngilizce mesaj yayınlayan Artemyev, "29 Ekim'de Türkiye'nin ulusal bayramı olan Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım" dedi.

Sosyal medyada 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Artemyev'in bu hareketi takipçilerinin büyük beğenisi topladı.

Rusya'nın 118'inci kozmonotu, dünyada ise uzaya çıkan 537'nci kişi olan Artemyev, bugüne kadar toplamda 955 gün uzayda kaldı. Rusya'nın en deneyimli kozmonotlarından biri olan Artemyev, bugüne kadar 53 saatlik uzay yürüyüşü görevi gerçekleştirdi.

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