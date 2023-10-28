Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı Azerbaycan'da coşkuyla kutlandı

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince düzenlenen programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Haydar Aliyev Sarayı'nda yaklaşık 2 bin kişinin izlediği program, saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Bağcı, etkinlikte, Cumhuriyetin 100'üncü yılını Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir", Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet", Bahtiyar Vahabzade'nin "Bir ananın iki oğlu" diye tarif ettiği kardeş Azerbaycan'da kutlamanın sevinci ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Katılımcıların bayramını kutlayan Bağcı, başta Atatürk ve Milli Mücadele kahramanları olmakla beraber vatanın bağımsızlığı için canlarını veren şehitleri saygı ve rahmetle, gazileri şükranla andığını belirtti.

Bağcı, Atatürk'ün "En büyük eserim cumhuriyettir" sözünü kendilerine hedef ve ideal seçtiklerini belirterek, Türkiye'nin 100'üncü yılına girdiğinde elde ettiği başarılardan bahsetti.

Diplomaside, ekonomide ve savunma sanayiindeki başarıları dile getiren Bağcı, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü, bayrağının şanı, milletimizin itibarı yükselmiştir. Merhametini ve vicdanını yitirmiş çağda bizlere adaletin temsilciliği ve vicdanların sorumluluğu düşmektedir. Türkiye, varisi olduğu köklü kültürel mirası ve beslendiği değerler çerçevesinde dünyanın vicdanı olmayı sürdürecek, başta BM kürsüsü olmak üzere her platformda 'dünya 5'ten büyüktür' ve 'daha adil bir dünya mümkündür' demeye ve bu yolda mücadeleye yılmadan devam edecektir." dedi.

Program, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okulları, Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Bakü Atatürk Lisesi ve Bakü Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerinin müzik ve dans gösterileriyle devam etti.