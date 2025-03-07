ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'teki imza töreninde, Rusya-Ukrayna gündeminden Orta Doğu'ya kadar bazı dış politika başlıklarında gündemi değerlendirdi.

Trump, Rusya ve Ukrayna tarafı ile görüşmelerin sürdüğünü ve kayda değer mesafe katettiklerini dile getirerek, "Son 2 günde Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerde ciddi mesafe kaydettik. Ukrayna bir anlaşma yapmak istiyor çünkü başka seçenekleri olduğunu sanmıyorum. Rusya'nın da bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum." dedi.

ABD Başkanı ayrıca, ülkedeki 240 bin civarındaki Ukraynalı göçmenin geçici yasal statülerinde bir değişiklik olup olmayacağı ile ilgili yakında bir karar vereceğini belirtti.

TRUMP'TAN NATO ÇIKIŞI

Öte yandan, Trump, ABD olarak NATO'ya çok fazla ödeme yaptıklarını, ancak diğer ülkelerin harcamalarının olması gerekenin altında kaldığını savundu.

Trump, "Eğer ödeme yapmazsanız sizi savunmayacağız dedim. Bunu 7 yıl önce söyledim ve bu yüzden yüz milyonlarca dolar ödediler. Dediler ki eğer borçlu olsaydık bizi savunur muydunuz? Hayır, savunmazdım dedim." ifadesini kullandı.

"NATO'yu potansiyel anlamda iyi olarak görüyorum ama NATO'daki bu ödeme durumu çok adaletsiz." diyen Trump, bazı ülkelerin savunma masraflarını kendilerinin karşıladığını ve buna mukabil ticarette bu ülkelerden "kazık yediklerini" savundu.

HAMAS İLE GÖRÜŞÜYORUZ

ABD ile Hamas arasında doğrudan görüşmeler yapıldığına yönelik haberleri de değerlendiren Trump, "Hamas ile görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmelerde İsrail'e yardımcı oluyoruz. (Hamas'a) Nakit para vermiyoruz." diye konuştu.

Hamas'ın Gazze'yi yönetmemesi gerektiğini savunan Trump, Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEĞİM

Diğer yandan Trump, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu ve bu ülkenin Amerikan şirketlerine yeterince yatırım yapması durumunda Suudi Arabistan'a gideceğini söyledi.

Trump, "Amerikan şirketlerinden 4 yıl içinde 1 trilyon dolarlık alım yaparsanız giderim dedim. Onlar da bunu yapmayı kabul ettiler, ben de oraya gideceğim. Onlarla harika bir ilişkim var. Askeri teçhizat satın almak için Amerikan şirketlerine çok fazla para harcayacaklar." dedi.

NÜKLEER SİLAHSIZLANMAYA VURGU

ABD Başkanı, tüm dünyada kendilerinin yanında Rusya ve Çin gibi ülkelerde çok fazla nükleer silah olduğunu kaydederek, tüm ülkelerin nükleer silahlardan arınmasının çok iyi olacağını vurguladı.

Trump, "Hepimiz nükleer silahlardan arınabilsek harika olurdu, çünkü nükleer silahların gücü çılgınca. Nükleer silahsızlanma görüşmelerini başlatmak isterim." dedi.