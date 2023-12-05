Dabke, UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine girdi

UNESCO'dan yapılan açıklamada, Botsvana'nın Kasane şehrinde toplanan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin Hükümetlerarası Komitesi tarafından Dabke'nin, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesi kararı aldığı belirtildi.

UNESCO daha önce, Filistin nakışı ve hikaye anlatma sanatını Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne almıştı.

Geleneksel Dabke halk oyunu, Filistin'de nefesli çalgılar ve popüler şarkılar eşliğinde sergileniyor. Kültürel kimliği ifade etmek, aile kutlamaları yapmak ve sosyal bağları güçlendirmek için sergilenen Dabke, festivaller, kutlamalar, düğün ve mezuniyet gibi etkinliklerde yapılıyor. Dabke son dönemde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken işgale karşı bir direniş mesajı olarak da öne çıkmıştı.