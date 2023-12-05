İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2023 Salı / 23 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9224
  • EURO
    31,2393
  • ALTIN
    1875.81
  • BIST100
    8057.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dabke, UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine girdi
Dünya

Dabke, UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine girdi

Filistinlilerin geleneksel halk oyunlarından Dabke, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildi.

AA5 Aralık 2023 Salı 22:26 - Güncelleme:
Dabke, UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine girdi
ABONE OL

UNESCO'dan yapılan açıklamada, Botsvana'nın Kasane şehrinde toplanan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin Hükümetlerarası Komitesi tarafından Dabke'nin, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesi kararı aldığı belirtildi.

UNESCO daha önce, Filistin nakışı ve hikaye anlatma sanatını Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne almıştı.

Geleneksel Dabke halk oyunu, Filistin'de nefesli çalgılar ve popüler şarkılar eşliğinde sergileniyor. Kültürel kimliği ifade etmek, aile kutlamaları yapmak ve sosyal bağları güçlendirmek için sergilenen Dabke, festivaller, kutlamalar, düğün ve mezuniyet gibi etkinliklerde yapılıyor. Dabke son dönemde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken işgale karşı bir direniş mesajı olarak da öne çıkmıştı.

  • dabke
  • unesco
  • somut olmayan kültürel miras listesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.