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Dünya

Dağıstan lideri Melikov, silahlı saldırılar nedeniyle yerel yöneticileri suçladı: Soruşturmadan geçirilecekler

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, hafta sonu Mahaçkale ve Derbent kentlerinde düzenlenen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılar nedeniyle bazı yöneticilerin soruşturmadan geçirileceğini ifade etti.

AA25 Haziran 2024 Salı 13:29 - Güncelleme:
Dağıstan lideri Melikov, silahlı saldırılar nedeniyle yerel yöneticileri suçladı: Soruşturmadan geçirilecekler
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Melikov, Dağıstan Meclisinde bugün yaptığı konuşmada, Mahaçkale ve Derbent kentlerinde pazar günü düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Dağıstan'da aşırılıkçı ve terör saldırılarının biçim ve yöntemlerinin son yıllarda değiştiğini söyleyen Melikov, bunun yeni yaklaşımlar gerektirdiğini belirtti.

Saldırganların arasında Dağıstan'ın Sergokalinsky bölgesinin yöneticisi Magomed Omarov'un akrabalarının bulunduğuna da dikkati çeken Melikov, "Çocuklarını eğitemeyen biri nasıl yönetici olabilir? Bu saldırgan grupta bulunanların hepsi zengin ailelerden. Bu sebeple meclis üyeleri dahil yönetici pozisyonunda bulunan herkesin soruşturulması yönünde talimat verdim. Uyuyan çete hücrelerinde faaliyet gösteren başka yöneticiler de olabilir" dedi.

DAĞISTAN'DAKİ SALDIRILAR

Rusya İçişleri Bakanlığı, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde hafta sonu kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediklerini bildirmişti. Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda 16'sı polis ve 5'i sivil 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 saldırganın öldürüldüğü açıklanmıştı.

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