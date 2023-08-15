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Dünya

Dağıstan'da yaşanan felakette can kaybı 27'ye yükseldi

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde benzin istasyonundaki patlamada can kaybı sayısı 27'ye yükseldi.

AA15 Ağustos 2023 Salı 09:14 - Güncelleme:
Dağıstan'da yaşanan felakette can kaybı 27'ye yükseldi
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Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde dün akşam bir benzin istasyonunda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye çıktığı bildirildi.

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Başkanı Sergey Melikov, yaptığı yazılı açıklamada, Mahaçkale şehrindeki benzin istasyonunda dün akşam yaşanan patlamada yaralananların tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Patlamada ölü sayısının 27'ye, yaralı sayısının ise 102'ye çıktığını kaydeden Melikov, "Trajedinin nedenleri açıklığa kavuşturulmaktadır. Kolluk kuvvetleri, sonuçları adaleti ve Dağıstanlıların güvenliğini sağlayacak bir teftiş yürütüyor." dedi.

Dağıstan Soruşturma Komitesi de olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

  • Dağıstan patlama
  • can kaybı
  • benzin istasyonu

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