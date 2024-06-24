İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2024 Pazartesi / 18 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9097
  • EURO
    35,3788
  • ALTIN
    2466.25
  • BIST100
    10679.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dağıstan'daki terör saldırılarında bilanço ağırlaşıyor
Dünya

Dağıstan'daki terör saldırılarında bilanço ağırlaşıyor

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Tatyana Belyayeva, Mahaçkale ve Derbent kentlerinde dün düzenlenen silahlı saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 20'ye çıktığını bildirdi.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 07:08 - Güncelleme:
Dağıstan'daki terör saldırılarında bilanço ağırlaşıyor
ABONE OL

Belyayeva, Telegram kanalından, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde dün bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin şunları kaydetti:

"23 Haziran'da Mahaçkale ve Derbent kentlerinde düzenlenen terör eylemi sonucu 46 kişi yaralandı. Bunların arasında polis çalışanlar ve siviller bulunuyor. Yaralanan 7 kişinin durumu ağır. Yaralılara hastanelerde gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor. Maalesef, 20 kişi hayatını kaybetti. Bunların da arasında polis ve siviller bulunuyor."

- Olay

Rusya İçişleri Bakanlığı, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediklerini bildirmişti.

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 15'i polis ve 4'ü sivil 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 saldırganın öldürüldüğü belirtilmişti.

  • Dağıstan Özerk Cumhuriyeti
  • Rusya
  • saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.