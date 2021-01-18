Dağlık Karabağ açıklaması! Rusya'dan 'gizli anlaşma' çıkışı

AA 18 Ocak 2021 Pazartesi 16:38 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:23

Lavrov, 2020 yılını değerlendirdiği basın toplantısında Karabağ'da yapılan anlaşmaya ilişkin konuştu.

Esir değişimi konusunda Ermenistan'ın, üzerine düşeni yapmadığını söyleyen Rus bakan, esir sayılarının aktarılanın üzerinde olduğunu, bu nedenle tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

ÖNCELİK, KARABAĞ'DA NORMALE DÖNÜŞ

Dağlık Karabağ ile ilgili 10 Kasım’da yapılan anlaşmanın oldukça etkili bir şekilde yerine getirildiğini aktaran Lavrov, anlaşmanın içerisinde herhangi gizli bir uygulamanın bulunmadığını ifade etti.

Dağlık Karabağ’ın Rusya’ya dahil edilmesi ile ilgili iddialara da cevap veren Lavrov, Dağlık Karabağ’daki yapının Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmadığını hatırlattı.

Rusya’nın böyle bir düşüncesinin bile olmadığını vurgulayan Lavrov, "Bölgedeki bütün sorunlar burada bulunan ülkeler arasında, öncelikle de Azerbaycan ve Ermenistan arasında çözülmelidir. Biz bu bölgede güvenlik, istikrar ve barışın sağlanacağı bir çözümün aranmasına ve bulunmasına yardım etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ’ın statüsü konusuna 10 Kasım’daki anlaşmada özellikle değinilmediğine dikkati çeken Lavrov, Rus askeri birliklerin bu bölgede sorumluluğu olduğunu ve buradan Bakü ve Erivan ile temasları sürdürdüklerini hatırlattı.

Lavrov, "Dağlık Karabağ’ın statüsü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları tarafından ele alınacak. Onlar taraflarla yeniden teması sağladılar ve tekrar bölgeye gitmeye hazırlanıyorlar." dedi.

Dağlık Karabağ’ın statüsünün karışık olmasından dolayı konunun çözümünün geleceğe bırakıldığını anımsatan Lavrov, bu meselenin Azerbaycan ile Ermenistan arasında iyi komşuluk temelinde müzakere edilmesinin gerekliliğine işaret etti.

- RUSYA’DAN ERMENİ YETKİLİLERİN DAĞLIK KARABAĞ’A ZİYARETİNE DESTEK

Ermeni yetkililer ile Dağlık Karabağ arasında temasları engellemek için hiçbir sebep bulunmadığını da savunan Lavrov, "Karabağ Ermenileri ile Ermenistan Ermenileri arasında bir bağlantı olması gerektiği konusunda hemfikirsek ve herkes buna katılıyorsa, o zaman bu düzeyde temasın engellenmesi için hiçbir neden görmüyorum." dedi.