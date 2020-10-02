Dağlık Karabağ'a desteğe gidiyorlardı: Azerbaycan ordusu SİHA ile imha etti

DHA 02 Ekim 2020 Cuma 10:15 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 10:35

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında Azerbaycan'ın da karşılık vermesi üzerine Dağlık Karabağ sınırında çıkan çatışmalarda darbe üstüne darbe yiyen ve tarihi kayıplar veren Ermenistan ordusunun yaşadığı zor anların görüntüsü paylaşıldı.

Azerbaycan’ın, kendi bölgelerindeki yerleri kurtarmak için Ermenistan’a yönelik yürüttüğü operasyonlar 6’ncı gününde devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’a desteğe giden Ermeni güçlerini imha ettiği yeni görüntü paylaşıldı.

Görüntülerde SİHA’ların bataryaları havadan vurmaları yer aldı.