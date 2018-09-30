Daha 11 yaşındaydı!

İşgalci İsrailli yetkililerle Filistinli kitleler arasında ilk çatışma olarak tarihe geçen 1976 olaylarının her yıldönümünde “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adıyla gerçekleştirilen protesto gösterilerinde Gazzeliler en genç şehitini verdi.

DİĞERİ HENÜZ 14’TÜ

30 Mart’tan bu yana Gazze sınırında devam eden “Büyük Dönüş Yürüyüşü”ne önceki gün gerçek mermiyle müdahale eden işgalci güçler, 29 Aralık 2006 doğumlu; 11 yaşındaki çocuk Nasır Musbih’in de aralarında olduğu 7 kişiyi katletti. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra’nın yaptığı açıklamaya göre önceki gün şehit olan tek çocuk Musbih değil. El Bureyc mülteci kampından 14 yaşındaki Muhammed Nayif el-Havm da İsrail’in önceki günkü saldırısında hayatını kaybedenler arasında. Musbih ve el-Havm’ın aralarında bulunduğu 7 şehit dün binlerce kişinin katılımıyla ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BM YİNE SESSİZ

Gazze sınırında işgalci İsrail güçlerinin gün geçtikçe artan şiddetine dünya sessiz. Filistinlilere gerçek mermiyle saldıran Tel Aviv yönetimini eleştirmekten imtina eden Birleşmiş Milletler’in (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, “Çocukların hedef olmadığından emin olmalıyız” demekle yetindi. Önceki günkü saldırılarda yaralı sayısı da 2’sinin durumu ağır olmak üzere 90’a ulaştı. Yaralılardan 35’inin çocuk, 4’ünün kadın, 4’ünün ilk yardım görevlisi ve 2’sinin gazeteci olduğu öğrenildi.