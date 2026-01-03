Daha önce İran, şimdi Venezuela! Pentagon pizzaları yine gündemde

Sosyal medya kullanıcıları uzun süredir Pentagon çevresindeki pizza restoranlarının siparişlerindeki yoğunluğun artmasını, ABD'nin başka ülkelere düzenlediği operasyonlar ile ilişkilendiriyor.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden bu restoranların yoğunluğunu takip eden "Pentagon Pizza Report" hesabı, ABD'nin sabah saatlerinde Venezuela'ya düzenlediği saldırılar esnasında Pentagon çevresindeki birden çok pizza restoranında yoğunluk gözlemlendiğini iddia etti.

Hesap, ABD'nin 22 Haziran'da ve İsrail'in 13 Haziran'daki İran'a saldırıları sırasında da Pentagon çevresinde benzeri bir yoğunluk görüldüğünü öne sürmüştü.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

