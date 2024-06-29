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Dünya

Daha önceki kararı bozdular! Arap Birliği: Artık terör örgütü olarak görmüyoruz

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, Arap Birliği'nin 'artık Lübnan'daki Hizbullah'ı terör örgütü olarak sınıflandırmadığını' bildirdi.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 14:40 - Güncelleme:
Daha önceki kararı bozdular! Arap Birliği: Artık terör örgütü olarak görmüyoruz
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Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, gerçekleştirdiği Beyrut ziyareti sonrasında Mısır'ın El-Kahire El-İhbariyye televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Arap Birliği'nin daha önceki kararlarında "Hizbullah'ın terörist olarak tanımlanması"na dikkati çeken Zeki, bu kararlara istinaden Hizbullah ile iletişimin kesildiğini hatırlattı.

"Arap Birliği'ne üye ülkelerin Hizbullah'a terör örgütü denmemesi konusunda" anlaştığını aktaran Zeki, yeni kararın Arap Birliği ile Hizbullah'ın iletişim kurmasının önünü açtığını belirtti.

Zeki, "Arap Birliği'nin artık Hizbullah'ı terör örgütü olarak sınıflandırmadığını" kaydetti.

Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) 2 Mart'ta aldığı karar sonrasında Arap Birliği de 11 Mart 2016'da Hizbullah'ı "terör örgütü" olarak sınıflandırmış ve "aşırılığı ve mezhepçiliği yaydığını" açıklamıştı.

Lübnan basınında dün yer alan haberlere göre, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, Beyrut'u ziyaretinde Hizbullah'a bağlı "Direnişe Sadakat" bloğunun lideri milletvekili Muhammed Raad ile görüştü. Görüşme Arap Birliği ile Hizbullah arasında 10 yılı aşkın süredir gerçekleşen ilk temas olarak kayıtlara geçti.

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