İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava saldırıları sürüyor.

İsrail savaş uçakları sabah saatlerinden bu yana Dahiye bölgesine en az 10 hava saldırısı düzenlerken, saldırıların ardından patlama sesleri duyuldu. Bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

LÜBNAN'IN DOĞUSUNDA İNDİRME YAPAN İSRAİL ASKERLERİ İLE HİZBULLAH ARASINDA ÇATIŞMA YAŞANIYOR

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerleri havadan indirme yaparak Nebi Şit kasabasına doğru ilerlemeye çalıştı. Haberde, bölgede Hizbullah üyeleri ile İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

HİZBULLAH'IN AÇIKLAMASI

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 00.10'da İsrail ordusuna ait yaklaşık 15 helikopterin Suriye yönünden Nebi Şit beldesine sızmaya çalıştığının tespit edildiği, helikopterlerin Centa, Yuhfufa, Nebi Şit, Arsal ve Ras Baalbek semalarında uçuş yaptığı ifade edildi.

Helikopterlerden bazılarının Serğaya Ovası'na piyade birlikleri indirdiğinin ve bu birliklerin Lübnan topraklarına doğru ilerlemeye çalıştığının gözlemlendiği kaydedilen açıklamada, Hizbullah unsurlarının helikopterlere ve sızan birliklere karşılık verdiği, çatışmaların sürdüğü belirtildi.

HİZBULLAH: SINIR HATTINDAKİ 2 BELDEYE İLERLEMEYE ÇALIŞAN İSRAİL ASKERLERİNİ TOPÇU ATIŞLARIYLA HEDEF ALDIK

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, yerel saatle 00.45'te, İsrail ordusuna bağlı bir birliğin sınırdaki Adise beldesinde yer alan Halle el-Mehafir bölgesine doğru ilerlediğinin tespit edildiği, bunun üzerine söz konusu birliğin, topçu atışlarıyla ikinci kez hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah, ayrıca gece saatlerinde Aytarun beldesine doğru ilerleyen İsrail askerlerini iki kez topçu atışlarıyla hedef aldıklarını duyurdu.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan bir diğer açıklamada ise yerel saatle 02.15'te Adise beldesi yönünde ilerleyen İsrail gücünün roket atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah unsurlarının makineli tüfekler ve roketlerle çatışmaya girerek İsrail askerlerini Halle el-Mehafir bölgesinden geri çekilmeye zorladığı ifade edildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRISINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur bölgesine bağlı 2 beldeye düzenlediği hava saldırılarında 16 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

İsrail ordusunun, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB), Lübnan'da tüm taraflara itidal, Hizbullah'a derhal silah bırakması ve İsrail'e yönelik tüm saldırılarını durdurması, ayrıca İsrail'e de Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden kara operasyonlarını durdurması çağrısı yaptı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail ordusunun, Lübnan'daki yerleşim bölgelerini fosfor bombasıyla vurduğunu bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarını durdurmak amacıyla müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduklarını ifade etti.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısı ve İran'ın misillemeleriyle başlayan kriz sebebiyle bölgede mahsur kalan vatandaşlarını kurtarmak isteyen Hollanda, tahliye operasyonlarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenliyor.

İsrail saldırılarının hedefindeki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, patlama ve savaş uçağı sesleri duyuldu.

03:59Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında bulunan Adise ve Aytarun beldelerine doğru ilerlemeye çalışan İsrail askerlerini topçu atışlarıyla hedef aldığını açıkladı.

03:07Lübnan'ın doğusunda havadan indirme yaparak Nebi Şit kasabasına doğru ilerlemeye çalışan İsrail askerleri ile Hizbullah mensupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.

02:51 İsrail basını, Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'e karşı saldırılarında "yarı düzenli ordu" tarzından "tam teşekküllü gerilla savaşı" tarzına geçiş yaptığı belirtti.