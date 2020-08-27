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Dünya

Dahlan rahat durmuyor: Sudan'ı Tel Aviv'le normalleşmeye ikna etmeye çalışıyor

Dahlan'ın, Sudan yönetimi ile İsrail arasında arabuluculuk yaptığı iddia edildi.

AA27 Ağustos 2020 Perşembe 07:32 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 07:51
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, Filistin'deki Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ın, Sudan yönetimini İsrail ile normalleşme anlaşması yapmak için ikna etmeye çalıştığını duyurdu.

KAN'ın haberine göre, Sudan yönetimiyle yakın temas halinde olan Dahlan'ın, Tel Aviv'le normalleşmeye ikna çalışması yürütüyor.

Dahlan'ın, Sudan yönetimine normalleşmenin silah anlaşmaları da dahil olmak üzere çeşitli konularada kendilerine fayda sağlayacağını ilettiği belirtildi.

KAN daha önce de Sudan Ummet Partisi Genel Başkanı Mübarek el-Fadıl el-Mehdi'nin, "Sudan halkının çoğunluğu İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini destekliyor. Sudan normalleşme isteği konusunda ciddi." dediğini aktarmıştı.

Mehdi'den ise habere dair herhangi bir doğrulama yada veya yalanlama gelmedi.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ise 25 Ağustos'ta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya geçiş hükümetinin İsrail'le ilişkileri normalleştirme yetkisine sahip olmadığını söylemişti.

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