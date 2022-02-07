İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2022 Pazartesi / 6 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5597
  • EURO
    15,4933
  • ALTIN
    789.987
  • BIST100
    1924.73
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dalış esnasında 800 yıllık ahşap gemi kalıntısı keşfedildi
Dünya

Dalış esnasında 800 yıllık ahşap gemi kalıntısı keşfedildi

İsveç'te Göteborg Üniversitesi'nden arkeologlar, ülkenin güneybatısında bulunan Fjallbacka açıklarında yaptıkları dalışta 800 yıllık ahşap gemi kalıntısı keşfetti. Bulunan kalıntıların, Avrupa'da şu ana kadar bulunan en eski gemi kalıntıları olduğu ifade edildi.

DHA7 Şubat 2022 Pazartesi 12:28 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 12:28
ABONE OL

Göteborg Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Fjallbacka açıklarındaki Dyngö adası yakınlarında bulunan geminin 1233-1240 yılları arasından kalma olduğu ifade edildi. Projenin yöneticisi Staffan von Arbin, "Ortaçağ Hansa Birliği ile ilgili yazılı kaynaklarda bu gemilerden sıklıkla bahsedilir, ancak bu tür gemiler Orta Çağ boyunca kuzey Avrupa'da yaygındı. Bu aynı zamanda şu ana kadar Avrupa'da bulunan en eski gemilerden biridir" dedi.

KALINTILARIN YÜZEYİNDE YANIK BELİRTİLERİ VAR

Geminin hikayesi ve neden battığının henüz bilinmediğini ifade eden Staffan von Arbin, "Belki gemi korsanlar tarafından saldırıya uğradı. Yazılı kaynaklar bize, Bohuslan da dahil olmak üzere Norveç'in güney kıyılarında Orta Çağ boyunca yoğun korsan faaliyeti olan dönemler olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda basit bir kaza da olabilir, belki de gemi demirlemişken çıkan bir yangın. Geminin savaşta batırılmış olma ihtimali de var. 12'nci yüzyılın ilk on yılı, Norveç'te taht için yoğun iç mücadelelerin olduğu çalkantılı bir dönemdi" ifadelerine yer verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.