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Dünya

Damka: Kosova'nın Türkiye ile ilişkileri her zaman en yüksek seviyede

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin tarihsel olarak her zaman üst düzeyde olduğunu söyledi.

AA11 Nisan 2025 Cuma 15:14 - Güncelleme:
Damka: Kosova'nın Türkiye ile ilişkileri her zaman en yüksek seviyede
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Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Bakan Damka, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Damka, dördüncü kez katıldığı ADF hakkında, "Ayrışmanın çok fazla olduğu bir dünyada diplomasinin yine ön plana çıkacağı bir forum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu seneki "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" temasının dünyayı yansıttığını dile getiren Damka, herkesin elini taşın altına koyması ve dünyayı yaşanabilir bir hale getirmesi gerektiğine dikkati çekti.

Damka, gelecek yıllarda da ADF'ye katılmak istediğini belirterek, bu tür forumlar ve diyalogların ortak sonuçlar ve çözümler üreteceğine inandığını ifade etti.

- TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

ADF'ye Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Savunma Bakanı Ejup Maqedonci'nin de katıldığını belirten Damka, bu katılımın Kosova ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ne kadar üst düzey olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Damka, "Tarihsel olarak Kosova'nın her zaman Türkiye ile ilişkilerinin en yüksek seviyede seyrettiğini söyleyebilirim. Çok fazla anlaşmalarımız var. İkili anlaşmalarımız mevcut. Bunlar hepsi hemen hemen yürürlükte. Özellikle son 4 yıl içerisinde savunma alanında Türkiye ile olan ilişkilerimiz en üst düzeyde." dedi.

Bundan sonraki süreçte de ikili ilişkilerin bu şekilde devam edeceğine inandığını aktaran Damka, Türkiye ile ilişkilerinin bu düzeyde süreceğini belirtti.

Damka, Kosova'da yapılan genel seçimler sonrası yakın zamanda hükümetin de kurulmasının planlandığını kaydetti.

Koalisyon hükümetinin kurulacağını söyleyen Damka, "Kosova'daki Türk toplumu olarak iki milletvekili ile mecliste temsil ediliyoruz. Bu hükümete de destek olacağımızı Başbakana ilettik. İnanıyorum ki yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Damka, daha güzel bir Kosova için çalışacaklarını kaydetti.

  • Fikrim Damka
  • kosova
  • Antalya Diplomasi Forumu

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