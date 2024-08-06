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Dünya

Danimarka, 19 F-16 savaş uçağını Ukrayna'ya teslim etti

Danimarka'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı teslimatının ilk kısmını gerçekleştirdiği bildirildi.

AA6 Ağustos 2024 Salı 10:03 - Güncelleme:
Danimarka, 19 F-16 savaş uçağını Ukrayna'ya teslim etti
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Danimarka Radyosunun (DR) haberine göre, Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, F-16 savaş uçağı teslimatına ilişkin açıklama yaptı.

Poulsen, Danimarka'nın Ukrayna'ya hibe taahhüdünde bulunduğu 19 F-16 savaş uçağının bir kısmının teslim edildiğini belirtti.

Bunun Ukrayna'nın savaş uçağı kapasitesini artırmak ve hava kuvvetlerini modernize etmek için önemli bir adım olduğunu dile getiren Poulsen, Danimarka Silahlı Kuvvetlerinin F-16'ları kullanabilmeleri için Ukraynalı pilotları eğittiğini söyledi.

Poulsen, F-16 savaş uçaklarını kullanmanın Ukrayna için en iyi fırsatı sunduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 4 Ağustos'ta, F-16 savaş uçaklarının ülkesine teslim edildiğini duyurarak, Danimarka, Hollanda ve ABD'ye minnettar olduğunu belirtmişti.

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