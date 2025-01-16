ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, Danimarka'ya bağlı özerk bölge "Grönland'ı kontrol edebilmek için gerekirse asker kullanabileceğini" ima etmesi iki ülke arasında krize neden olurken Danimarka'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Danimarka'nın Grönland'daki Kangerlussuaq havaalanında iyileştirmeler yapılmasını önerdiği öğrenildi.

Grönland'ın güneybatısındaki eski hava üssünde savunma altyapısının modernize edilmesiyle F-35 savaş uçaklarının konuşlandırılabileceği ifade edildi.

Hava üssünün F-35 potansiyelinin artırılmasının hem egemenlik kabiliyetleri hem de NATO müttefikleri açısından daha da faydalı hale geleceği belirtildi.

Envanterinde toplam 11 adet F-35 bulunduran Danimarka'nın 27 adet daha sipariş ettiği biliniyor.

Danimarka'dan Grönland açıklaması: Bağımsızlık kararı kendilerine ait

Danimarka, Trump'ın "Grönland'ı kontrol etme" açıklamasının ardından savunma harcamalarını arttıracağını duyurmuştu. Yeni savunma paketini açıklayan Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, uzun yıllar boyunca Kuzey Kutbu'na yeterince yatırım yapmadıklarını kaydederek bölgede "daha güçlü bir varlık" sergilemeyi hedeflediklerini belirtmiş, Grönland için hazırlanan paket kapsamında bölgeye iki devriye gemisi, iki uzun menzilli insansız hava aracı ve kızaklı köpekler sevk edileceği bilgisini paylaşmıştı.

Trump'ın "ilhak" tehdidine rest

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede de "Grönland, Grönland halkınındır. Danimarkalı ya da Amerikalı olmak istemiyoruz. Grönlandlı olmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.