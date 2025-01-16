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Dünya

Danimarka, Grönland'a F-35 konuşlandırmayı planlıyor!

Danimarka, Trump'ın gözünü diktiği Grönland'a F-35 savaş uçağı konuşlandırmayı planlıyor. Danimarka'nın Grönland'daki Kangerlussuaq eski hava üssünde iyileştirmeler yapılmasını önerdiği öğrenildi.

Star Gazetesi16 Ocak 2025 Perşembe 15:39 - Güncelleme:
Danimarka, Grönland'a F-35 konuşlandırmayı planlıyor!
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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, Danimarka'ya bağlı özerk bölge "Grönland'ı kontrol edebilmek için gerekirse asker kullanabileceğini" ima etmesi iki ülke arasında krize neden olurken Danimarka'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

GRÖNLAND'A F-35 KONUŞLANDIRACAKLAR

Danimarka'nın Grönland'daki Kangerlussuaq havaalanında iyileştirmeler yapılmasını önerdiği öğrenildi.

Grönland'ın güneybatısındaki eski hava üssünde savunma altyapısının modernize edilmesiyle F-35 savaş uçaklarının konuşlandırılabileceği ifade edildi.

Hava üssünün F-35 potansiyelinin artırılmasının hem egemenlik kabiliyetleri hem de NATO müttefikleri açısından daha da faydalı hale geleceği belirtildi.

Envanterinde toplam 11 adet F-35 bulunduran Danimarka'nın 27 adet daha sipariş ettiği biliniyor.

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DANİMARKA GRÖNLAND'DA SAVUNMA HARCAMALARINI ARTTIRACAK

Danimarka, Trump'ın "Grönland'ı kontrol etme" açıklamasının ardından savunma harcamalarını arttıracağını duyurmuştu. Yeni savunma paketini açıklayan Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, uzun yıllar boyunca Kuzey Kutbu'na yeterince yatırım yapmadıklarını kaydederek bölgede "daha güçlü bir varlık" sergilemeyi hedeflediklerini belirtmiş, Grönland için hazırlanan paket kapsamında bölgeye iki devriye gemisi, iki uzun menzilli insansız hava aracı ve kızaklı köpekler sevk edileceği bilgisini paylaşmıştı.

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"GRÖNLAND, GRÖNLAND HALKININDIR"

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede de "Grönland, Grönland halkınındır. Danimarkalı ya da Amerikalı olmak istemiyoruz. Grönlandlı olmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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