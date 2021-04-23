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Dünya

Danimarka, Kovid-19 aşılamasında ilk ve ikinci doz aralığını 3 hafta uzattı

Danimarka, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan Biontech/Pfizer ve Moderna aşılarının ilk ve ikinci doz aralığını 3 hafta uzattı.

AA23 Nisan 2021 Cuma 08:48 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 08:48
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Danimarka devlet yayıncısı DR'nin Sağlık İdaresine dayandırdığı haberine göre, daha fazla kişiye ilk doz aşıyı uygulamak isteyen Danimarka, Kovid-19'a karşı aşılama programında, ilk ve ikinci doz arasındaki süreyi 3 haftadan 6 haftaya çıkardı.

Sağlık İdaresi, bu sayede ilk doz aşı olacak kişilerin en az bir hafta daha önce aşılanacağını bildirdi.

Hızlı aşılama sayesinde daha fazla kişinin Kovid-19'a karşı daha hızlı bağışıklık kazanacağını öngörüsünde bulunan yetkililer, uygulamayı dün yürürlüğe koydu.

5,8 milyon nüfuslu ülkede 1 milyon 142 bin 46 kişiye ilk doz, 549 bin 173 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

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