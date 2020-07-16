star.com.tr 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:20 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:21

Dünya çapında bilim adamları insanları koronavirüse karşı korumak için bir yol geliştirmeye çalışırken, Danimarka Devlet Serum Enstitüsü, COVID-19'la mücadele için yeni bir aşı sundu.

CoVAXIX olarak bilinen tedaviye aday aşı, DNA aşısı olarak biliniyor. Testlerden çıkan sonuca göre, aşı şimdiye kadar farelerde başarılı oldu.

Baş Virolog Profesör Anders Fomsgaard'a göre aşı, enfekte olmuş hücreleri ortadan kaldırarak virüse karşı koruyan hücre bağışıklığını arttırıyor.

Ayrıca aşının, etkili ve son derece güvenli olduğu da belirtiliyor.

Testler, SSI aşısının SARS-CoV-2 virüsü ile, başarılı bir şekilde mücadele ettikten sonra, bağışıklık kazanan çoğu hasta ile aynı veya daha büyük bir potansiyelde antikorların geliştirilmesine yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Profesör Anders Fomsgaard yaptığı açıklamda, 'Bağışıklık sistemi, aşımıza tepki verdi ve virüse karşı bağışıklık kazandı. Bu nedenle, virüsü ve hücre bağışıklığını nötralize eden her iki antikorumuz da var. Hücre bağışıklığı, vücudun virüs üretimini ve virüs atılımını yavaşlatma kabiliyeti için çok önemlidir. Bu nedenle hem COVID-19 hastalığını sınırlandırırsınız hem de başkalarına bulaştırmaya engel olursunuz.' ifadelerini kullandı.

Aşının insanlar üzerinde test edilmesi, güvenlik açısından daha zordur ve ayarlanması daha fazla zaman alacaktır. Bu nedenle bir sonraki aşamada aşılar, maymunlar üzerinde test edilecek.

Bununla birlikte, insan testlerinin 1. aşamasının 2020 sonu veya 2021 başlarında başlaması bekleniyor.

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü'nün yanı sıra, Kopenhag Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ve Biyoteknoloji ve İlaç Şirketleri Birliği de koronavirüse karşı kendi aşılarını geliştirmek için çalışıyorlar.

Dünya çapında 13 milyondan fazla insana bulaşan COVID-19 nedeniyle, şu ana kadar 570 binden fazla insan öldü. Danimarka'nın yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde aşı geliştirme çabaları sürüyor.

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