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Dünya

Danimarka Savunma Bakanı, Irak'a askeri desteği artıracaklarını söyledi

Danimarka'nın, terörle mücadelesinde Irak'a yönelik askeri desteğini güçlendireceği belirtildi.

AA23 Mayıs 2021 Pazar 13:21 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 13:22
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Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen Bağdat'a geldi.

Bramsen'in Irak Savunma Bakanı Cuma İnad ile Bakanlık binasında görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Irak'a ziyaretini "çok önemli" şeklinde değerlendiren Bramsen, "Irak'a terörle mücadelesi kapsamında başta askeri olmak üzere tüm alanlarda dayanışma ve desteğimizi güçlendirmek için çabalıyoruz. Iraklı güçlerin eğitimi konusunda da desteğimizi artıracağız." ifadelerini kullandı.

Irak Savunma Bakanı İnad da "Söz konusu ziyaret, askeri alandaki iş birliğini güçlendirmek içindir. DEAŞ'la mücadelemizde Danimarka hükümetinin desteğine müteşekkiriz." dedi.

Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'nde ABD öncülüğündeki DEAŞ'a karşı koalisyonda 130 Danimarkalı askerin görev yaptığı ifade ediliyor. Danimarka, Irak'taki NATO liderliğini de üstleniyor.

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