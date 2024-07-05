Danimarka vatandaşlarını uyardı: İsrail'e seyahatten kaçının

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Lübnan sınırında tırmanan gerilimin ardından İsrail'e yönelik seyahat uyarısı yayımladı.

İki ülke arasındaki sınırda tansiyonun son haftalarda yükseldiği kaydedilen bakanlık açıklamasında, gerginliğin daha da tırmanabileceği ve bölgedeki durumun kötüleşebileceği vurgulandı.

Açıklamada, Danimarka halkına, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların artması ihtimali ve Gazze'deki durumun yol açtığı güvenlik riski nedeniyle İsrail'e seyahat edilmemesi tavsiye edildi.

Son dönemde İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi ve İsrail'in son dönemde Lübnan'a yönelik "büyük bir saldırıya yönelik operasyonel planları onayladığını" açıklamasının ardından bölgede çatışmaların büyümesi endişesi artıyor.

Daha önce ABD, Rusya, Makedonya, Kanada, Kuveyt, Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkeler, vatandaşlarına Lübnan'dan ayrılmayı da içeren seyahat uyarıları yapmıştı.