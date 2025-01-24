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Dünya

Danimarka'da bir ilk! Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıktan dava açıldı

Danimarka'da iki kişi hakkında Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık gerekçesiyle ilk kez dava süreci başlatıldı.

AA24 Ocak 2025 Cuma 20:16 - Güncelleme:
Danimarka'da bir ilk! Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıktan dava açıldı
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Kopenhag Savcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Kur'an'a karşı uygunsuz davranan iki kişi hakkında Danimarka Ceza Kanunu kapsamında ilk kez dava dosyası hazırlandığı aktarıldı.

İlgili iki kişinin 15 Haziran 2024'te Bornholm Adası'nda düzenlenen bir miting esnasında açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e saygısız hareket ettiğine işaret edilen açıklamada, dava dosyasının Bornholm'deki mahkemeye gönderildiği ancak duruşma takviminin belirlenmediği ifade edildi.

PARA CEZASI TALEP EDİLDİ

Açıklamada görüşüne yer verilen Kopenhag Savcısı Lise Lotte Nilas, "Değerlendirmelerimiz ışığında halka açık bir yerde Kur'an'a karşı uygunsuz hareketlerde bulunulmuş ve bu olaya çok sayıda kişi tanık olmuştur. Yaşananlar sosyal medya platformu Facebook'ta paylaşılarak daha da geniş kitlelere ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Savcı, şüpheliler için para cezası talep edildiğini belirtti.

Danimarka'da 7 Aralık 2023'te Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitapların yakılmasını yasaklayan yasa tasarısı kabul edilmiş, yasayı ihlal edenlere para cezası ya da iki yıla kadar hapis verilebileceği açıklanmıştı.

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