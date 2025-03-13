İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2025 Cuma / 15 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6846
  • EURO
    39,8996
  • ALTIN
    3524.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Danimarka'da büyük kriz! Birçok hastanede işlemler iptal edildi
Dünya

Danimarka'da büyük kriz! Birçok hastanede işlemler iptal edildi

Danimarka'nın Orta Danimarka Bölgesi'nde, bilgi teknoloji sistemlerindeki geniş kapsamlı kesinti nedeniyle hastanelerde bazı ameliyatlar ve randevular iptal edildi.

AA13 Mart 2025 Perşembe 23:32 - Güncelleme:
Danimarka'da büyük kriz! Birçok hastanede işlemler iptal edildi
ABONE OL

Danimarka merkezli "DR"ın haberine göre, Orta Danimarka Bölgesi'nde bilgi teknoloji sistemlerinde geniş kapsamlı kesinti meydana geldi.

Kesinti nedeniyle hastanelerde bazı cerrahi operasyonlar iptal edilirken kan tahlili yapılamadığı ve hasta bilgilerine erişilemediği için acil olmayan birçok hastanın randevusu ertelendi.

Kesintinin iç şebekedeki arızadan kaynaklandığı ve sistemlerin çalışır hale getirildiği bildirildi.

HAZIRLIKLI OLUNMASI UYARISI

Öte yandan, Danimarka Kamu Güvenliği Ajansı, kesintiden saatler önce "orta" seviyedeki siber casusluk riski seviyesini, Avrupa'da telekomünikasyon sektörüne yönelik "saldırılar" gerekçe gösterilerek "yüksek" seviyeye çıkarmıştı.

Danimarka Kamu Güvenliği ve Acil Durum Hazırlık Bakanı Torsten Schack Pedersen, yaptığı açıklamada, telekomünikasyon sektörünün siber güvenliğe odaklanması çağrısında bulunmuştu.

Pedersen, Rusya'nın "hibrit yöntemlerle siber saldırılara daha meyilli hale geldiğini" savunarak, bu duruma hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.