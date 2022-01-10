Danimarka'da İstihbarat Teşkilatı Başkanı basına gizli bilgi sızdırmaktan yargılanıyor

AA 10 Ocak 2022 Pazartesi 17:04 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 17:04

Findsen'in Aralık 2021'den bu yana tutuklu olduğu ve bugün Kopenhag Şehir Mahkemesinde yargılanmaya başladığı belirtildi.

Danimarka devlet televizyonu Findsen'in sızdırdığı gizli bilginin, 2021'de 3 ayrı habere konu olduğunu duyurdu.

Basına sızdırılan bilgi ışığında yayımlanan haberlerin, ABD Ulusal Güvenlik Ajansının, ABD ile Danimarka arasındaki kablo anlaşması aracılığıyla başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı izlemesi, Suriye'deki esir kampında DEAŞ tarafından kaçırılan Danimarka vatandaşı çocuklar ile Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi için Suriye'de ajan olarak çalışan Suriye vatandaşının İspanya'da DEAŞ militanı olarak tutuklanması olduğu belirtildi.

Findsen ile 3 üst düzey istihbaratçının da 9 Aralık 2021'de tutuklandığı, bu kişilerin daha sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

Devlet televizyonunun haberinde, Findsen'in sızdırdığı gizli bilgiyi haberleştiren 5 gazetecinin 5 Ocak'ta sorguya çağrıldığı, gazetecilerden sadece birinin daveti kabul ettiği bilgisine yer verildi.