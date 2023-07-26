Danimarka'da Kur'an'a yönelik saldırıyı önlemeye çalışan kadına sert müdahale

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor. Başkent Kopenhag'da bulunan Irak Büyükelçiliği önünde kendilerini 'Danimarkalı Vatanseverler' diye adlandıran provokatif grup, Kur'an-ı Kerim mushafına saldırıda bulundu. Grup üyelerinin mushafı yakmasına, yoldan geçen bir kadın engel olmak istedi. Kur'an-ı Kerim mushafını alarak, saldırgan grubu engellemeye çalışan kadına ise Danimarka polisi müdahalede bulundu. Saldırıyı önlemeye çalışan kadının korumaya çalıştığı Kur'an-ı Kerim mushafını almaya çalışan polis, kadını yerde sürükledi ve Kur'an-ı Kerim mushafını da tekrar saldırgana verdi.

Grup daha önce de benzer provokatif eylemlerde bulunmuştu

İslam karşıtı olan aşırı milliyetçi 'Danimarkalı Vatanseverler' adlı provokatif grubun üyeleri, Kopenhag'daki Türk ve Mısır Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim mushafı yakmış, provokatörlerin çirkin saldırıları sırasında yanlarında polis olduğu ve polislerin çelik yelek giydiği görülmüştü.