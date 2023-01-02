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Dünya

Danimarka'da kuş gribi alarmı

Danimarka'da bir çiftlikte kuş gribi virüsü (H5N8) tespit edilmesinin ardından 50 bin tavuğun itlaf edileceği bildirildi.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 21:46 - Güncelleme:
Danimarka'da kuş gribi alarmı
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Danimarka Gıda ve Kontrol İdaresinden yapılan açıklamada, Orum Kasabası'nda bir çiftlikte kuş gribi virüsüne rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, salgının önlenmesi için çiftlikteki 50 bin tavuğun itlaf edileceği kaydedildi.

Lolland Adası'nda Noel Bayramı'ndan önce kuş gribi nedeniyle 36 bin hindinin itlaf edildiği açıklanmıştı.

PERU DA BİNLERCE PELİKAN ÖLMÜŞTÜ

Peru'da geçtiğimiz kasım ayında kuş gribi nedeniyle en az 13 bin pelikanın öldüğü bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Peru'da salgının yayılmasını engellemek ve kümes hayvanlarını korumak için alarma geçildiği bildirilmişti.

Yetkililer, kanatlı hayvanları ölen çiftçilere kendilerinin müdahale etmemesi ve durumu ilgili mercilere bildirmeleri uyarısında bulunmuştu.

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