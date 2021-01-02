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Dünya

Danimarka'da kuş gribi vakası: 9 bin kümes hayvanı itlaf edilecek

Danimarka'nın Jutland Yarımadası'ndaki bir köydeki çiftlikte kuş gribine rastlandı. Salgın hastalık nedeniyle yaklaşık 9 bin kümes hayvanının itlaf edileceği öğrenildi.

AA02 Ocak 2021 Cumartesi 09:05 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 09:06
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Gıda ve Kontrol İdaresinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Serum Enstitüsü (SSI) tarafından yılın ilk günü yapılan kontrollerde söz konusu çiftlikteki kümes hayvanlarında H5N8 virüsü tespit edildi.

Çiftlikteki yaklaşık 9 bin kümes hayvanının, virüsün yayılmasını önlemek için itlaf edileceğini açıklayan Gıda ve Kontrol İdaresi, kümes hayvanı yetiştirilen çiftliklerde yaban kuşlarına karşı önlem alınmasını istedi.

Danimarka’da son aylarda görülen kuş gribi nedeniyle Japonya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Singapur’un da aralarında yer aldığı bazı ülkeler, geçici olarak bu ülkeden yumurta ve kümes hayvanı ithalatını durdurmuştu.

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