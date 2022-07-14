İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2022 Perşembe / 15 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,4908
  • EURO
    17,5363
  • ALTIN
    961.737
  • BIST100
    2382.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Danimarka'da lunaparkta meydana gelen kazada bir çocuk hayatını kaybetti
Dünya

Danimarka'da lunaparkta meydana gelen kazada bir çocuk hayatını kaybetti

Danimarka'nın Aarhus kentinde, bir eğlence parkındaki roller coasterın (lunapark hızlı treni) arka kısmının raylardan çıkması sonucu 14 yaşında bir çocuk yaşamını yitirdi.

AA14 Temmuz 2022 Perşembe 18:02 - Güncelleme:
ABONE OL

Tivoli Friheden Lunapark'ın yöneticisi Henrik Ragborg Olsen, yaptığı açıklamada, hızlı trenin arkasındaki iki koltukta bulunanların vagonun altında asılı kaldığını belirtti.

Polis, kazada 13 yaşında bir çocuğun ağır yaralandığını, 14 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazanın ardından eğlence parkının kapatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eğlence parkının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saatte 70 kilometre hıza sahip roller coaster, 25 metre yüksekliğe ulaşıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.