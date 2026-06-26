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Dünya

Danimarka'da utanç verici gündem! Ezanı yasaklamak için kolları sıvadılar

Danimarka Göç Bakanı Morten Bodskov, ülkedeki 270 bin Müslüman vatandaşın dini vecibelerini hedef alan ayrımcı tutumunu bir adım öteye taşıyarak, ezanın yasaklanmasına yönelik hukuki değerlendirme sürecini yeniden başlattı.

IHA26 Haziran 2026 Cuma 15:29 - Güncelleme:
Danimarka'da utanç verici gündem! Ezanı yasaklamak için kolları sıvadılar
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İskandinav ülkesi Danimarka'da bir kez daha ezanın yasaklanması gündeme geldi. Danimarka Göç Bakanı Morten Bodskov, haber ajansı Ritzau'ya yaptığı açıklamada, hükümetin ezanın yasaklanmasının hukuki olarak uygulanabilirliğine ilişkin değerlendirmeyi yeniden başlatacağını ifade etti. Ezan okunmasının Danimarka'da yeri olmadığını savunan Bodskov, "Danimarka çatıları üzerinden ezan duyulmamalı. Danimarka'da dolaşırken kendinizi İslamabad'ın bir banliyösünde bulup bulmadığınızdan şüphe duymamalısınız" dedi. Bodskov ayrıca, giderek artan "İslamlaşmanın" kamusal alanı çok fazla işgal ettiğini öne sürdü.

Bu, ülkede ezanı yasaklamak için yasal bir çerçeve oluşturma yönündeki üçüncü girişim oldu. Danimarka'da ezan yasağı 2020 ve 2025 yıllarında Sosyal Demokrat hükümetler tarafından da gündeme getirilmişti.

YASAL ZORLUKLARLA KARŞILAŞABİLİR

Danimarka'da ülke genelinde ezana yasak getirme girişiminin önemli yasal engellerle karşılaşması muhtemel. Danimarka anayasası, dini özgürlüğü kamuya açık bir şekilde uygulama hakkını güvence altına alıyor.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Danimarka'da 270 bin civarında Müslüman yaşıyor. Ülkede yaklaşık 100 cami bulunuyor.

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